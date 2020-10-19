Британия обвинила Россию в киберактивности против токийской Олимпиады

МИД также подтвердил кибератаки ГРУ на ресурсы, поддерживающие церемонию открытия зимних Олимпиады и Паралимпиады в 2018 году в Южной Корее.

«Действия были направлены против вещателей, горнолыжного курорта, официальных лиц и спонсоров игр. ГРУ использовало против IT-систем зимних игр вредоносное программное обеспечение для удаления данных, а также атаковало устройства по всей Республике Корея, используя фильтр VPN (VPNFilter)», — сказано в заявлении.

МИД расценил эти действия как попытку саботажа проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

В сообщении также приводится список названий подразделений ГРУ, которые якобы участвовали в нападениях — Sandworm, BlackEnergy Group, Telebots, VoodooBear, Iron Viking, Quedagh, Electrum, Industroyer, G0034.

Британский МИД утверждает, что зафиксировал восемь атак, не считая корейской Олимпиады.

Суд американского Питтсбурга предъявил обвинение шести россиянам, которых заподозрили в хакерской деятельности. В частности, в распространении вредоносного ПО, нанесшего по всему миру ущерб в несколько миллиардов долларов.