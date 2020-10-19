Шести россиянам предъявили обвинение в США за распространение разрушительного ПО

Судебные власти американского Питтсбурга предъявили обвинения в хакерстве и причастности к распространению вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году шести россиянам. Нанесенный вредоносом ущерб по всему миру оценивается в миллиарды долларов.

Как стало известно изданию The Washington Post, серия атак и нарушение энергосистемы Украины совершила группа 74455, которую специалисты по кибербезопасности еще называют командой Sandworm. По мнению обвинителей, она также взламывала компьютеры, поддерживающие Зимние Олимпийские игры в Сеуле в 2018 году, похитила в 2017 году электронные послания лиц, участвовавших в кампании кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, атаковала международные и британские организации, расследовавшие отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Вирус NotPetya, широко известный как самое разрушительное программное обеспечение, был создан в июне 2017 года для вывода из строя компьютеров, используемых банками, газетами и энергетическими компаниями на Украине. Он распространился по всему миру и заразил компьютерные системы в США. В результате пострадали десятки больниц, а также крупный производитель лекарств и дочерняя компания FedEx. В совокупности они понесли убытки почти в один миллиард долларов.

В Киргизии хакеры атаковали сайт местного парламента. Они запросили за пароли и данные крупную сумму. Сейчас ресурс временно отключен.