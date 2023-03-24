Мир 24 марта 2023, 22:31 Британия не откажется от поставок ВСУ снарядов с обедненным ураном Посол Келин: Британия не откажется от поставок Украине снарядов с обедненным ураном Unsplash

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Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондону будет сложно отказаться от поставок Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Это прозвучало в интервью ТАСС.

«После объявления об использовании снарядов с обедненным ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, а может и невозможно», — сказал дипломат.

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Келин заявил, что британские войска применяли данный вид снарядов еще в 1990 году в Персидском заливе и в Югославии

По его мнению, существует риск химического загрязнения украинского населения и заражения сельскохозяйственных земель. Дипломат добавил, что Великобритания не отступит, и назвал это эскалацией. По этому вопросу будут вестись споры, но поставки боеприпасов вместе с танками будут Challenger 2 по-прежнему будут продолжаться.

Российский посол также посчитал, что между Россией и Соединенным Королевством не может быть диалога по этому вопросу, поскольку наши отношения носят конфронтационный характер. Нет никакого обоснованного соображения, которое заставило бы их отказаться от устоявшейся военного подхода.

Ранее Минобороны сообщило, что пыль от обедненного урана может вызвать опухоли. После удара боеприпаса с обедненным ураном образуется подвижное горячее облако мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, заявил генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.