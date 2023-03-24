Важное 24 марта 2023, 14:26 Накопление пыли от обедненного урана в организме приведет к образованию злокачественных опухолей — Минобороны Командующий войсками РХБЗ Кириллов: пыль от обедненного урана может вызвать опухоли flickr

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Самая большая опасность применения снарядов с обедненным ураном состоит в том, что пыль от них может попасть в организм человека. Это чревато изменением внутренних органов и развитием злокачественных опухолей. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, написал ТАСС.

«Основная радиационная опасность от обедненного урана возникает в случае его попадания в организм в виде пыли», — сообщил он во время брифинга о последствиях поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину.

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Начальник войск РХБЗ рассказал, что после удара боеприпаса с обедненным ураном образуется подвижное горячее облако мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов. Они, оказавшись в организме человека, могут спровоцировать развитие серьезных патологий.

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Кириллов объяснил, что потоки альфа-излучения от мелких частиц урана при оседании на нижних и верхних дыхательных путях, в пищеводе или легких могут привести к образованию злокачественных опухолей. Если данные вещества накапливаются в печени, почках, костной ткани, то все может закончиться изменением внутренних органов. Ранее в Великобритании заявили намерении поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном.