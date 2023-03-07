Эксклюзив 07 марта 2023, 13:20 «Политический сигнал». Визит британского посла во Владивосток объяснили желанием втереться в доверие к россиянам Политсоветник Маркелов: Британия хочет показать «хорошее» отношение к России визитом посла РИА «Новости»

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Посол Великобритании в России Дебора Броннерт 7 марта прибыла во Владивосток. Она заявила, что намерена посетить одно из городских кладбищ, а официальных встреч с властями не планировала. Политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов рассказал «360», что за визитом дипломата стоит желание коллективного Запада показать россиянам «хорошее отношение» к России.

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Эксперт напомнил, что все дипломаты так или иначе работают на политику своих стран и тесно контактируют с представителями своих спецслужб.

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«Сейчас любые действия послов, особенно, как называет наш президент, из недружественных стран, — это всегда некое политическое действие, некий политический сигнал», — отметил Маркелов.

По его словам, дипломат будет прикрываться желанием посетить кладбище и отметить его культурно-историческую значимость, но на самом деле все обстоит иначе.

«Мы с вами имеем, безусловно, очередную каплю в информационной пропагандистской повестке, где будет раскручиваться идея, что „никто не посетил, а мы посетили. Владивостокцы даже не знают про это кладбище, а мы чтим и блюдем эту бесконечную, большую Россию“», — предположил собеседник «360».

Показать дружелюбие

Сергей Маркелов добавил, что своим визитом британский посол хочет показать россиянам, что власти якобы нагнетают ситуацию с недружественным Западом, а на самом деле западные государства якобы любят Россию и чтут традиции.

Дебору Броннерт во Владивостоке встретили местные активисты, сообщило издание «Вести Приморье». Люди были против визита дипломата, из-за чего стороны вступили в словесную перепалку.

В начале ноября Броннерт вызывали в МИД России из-за возможной причастности специалистов из Великобритании к атаке на Черноморский флот. Она пробыла в здании министерства более получаса, а после встречи отказалась от комментариев.