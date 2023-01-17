Мир 17 января 2023, 04:43 Британия назвала необходимое Украине для контрнаступления число танков The Guardian: ВСУ для контрнаступления необходимо иметь не менее 100 западных танков Unsplash

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Украинским военным нужны не менее сотни танков от стран Запада, чтобы начать контрнаступление. Такими выводами поделилась британская газета The Guardian.

Журналисты издания напомнили, что Великобритания пообещала отправить на Украину 14 британских танков Challenger 2. А власти Польши — 14 танков Leopard 2 немецкого производства, в случае одобрения передачи Германией. Согласна оценкам экспертов лондонского Международного института стратегических исследований, ВСУ необходимо как минимум 100 танков.

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К тому же Британия не может резко увеличить поставки Challenger 2, так как на вооружении королевства находятся только 227 боевых машин. На данный момент 13 стран НАТО имеют более 2,3 тысячи танков Leopard 2. И только как минимум 300 из них находятся на хранении, а состояние других остается «плачевным». Также украинским солдатам может понадобиться не меньше шести недель, чтобы научиться обращению с Leopard 2s.

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ВСУ получат от Великобритании новые бронетранспортеры. По словам британского министра обороны Бена Уоллеса, сейчас к отправке готовят 100 единиц бронетехники, среди которой будут БТР Bulldog, а также управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak.