Мир 10 июня 2023, 17:48 Британия компенсирует Украине прорыв Каховской ГЭС 20 миллионами долларов Британия выделит Украине 20 млн долларов на помощь пострадавшим при ЧС на Каховской ГЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство Великобритании выделит дополнительные 20 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС. Об сообщил ТАСС со ссылкой на заявление британского МИД.

«Финансирование со стороны Соединенного Королевства поможет гуманитарным организациям оказывать помощь нуждающимся», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Реклама

Для помощи в проведении спасательных работ Великобритания пошлет на Украину лодки, фильтры и насосы. В Херсон уже передали два британских спасательных судна с поисково-спасательным и медицинским оборудованием.

По словам главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, выделенные средства стали главными при оказании помощи украинским экстренным службам и гуманитарным организациям.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев озвучил сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС — 14 миллиардов долларов.