10 июня 2023, 17:48
Британия компенсирует Украине прорыв Каховской ГЭС 20 миллионами долларов
Британия выделит Украине 20 млн долларов на помощь пострадавшим при ЧС на Каховской ГЭС
Правительство Великобритании выделит дополнительные 20 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС. Об сообщил ТАСС со ссылкой на заявление британского МИД.
«Финансирование со стороны Соединенного Королевства поможет гуманитарным организациям оказывать помощь нуждающимся», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве страны.
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Для помощи в проведении спасательных работ Великобритания пошлет на Украину лодки, фильтры и насосы. В Херсон уже передали два британских спасательных судна с поисково-спасательным и медицинским оборудованием.
По словам главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, выделенные средства стали главными при оказании помощи украинским экстренным службам и гуманитарным организациям.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев озвучил сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС — 14 миллиардов долларов.
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