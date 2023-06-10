Мир 10 июня 2023, 17:13 Украинский посол назвал сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС Посол Украины Макеев: ущерб от разрушения Каховской ГЭС составит около 14 млрд долларов РИА «Новости»

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Ущерб от разрушения Каховской ГЭС составит порядка 14 миллиардов долларов. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

По словам дипломата, из-за потери биологических ресурсов рыбному хозяйству будет нанесен серьезный урон. В Херсонской области уже зафиксировали гибель рыбы, уточнил он.

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«Затраты на скорейшее восстановление Украины лишь в этом году составили 14,1 миллиарда долларов», — добавил Макеев.

Посол уточнил, что 3,3 миллиарда долларов из этой суммы уже выделили в бюджет страны.

Говоря о последствиях затопления территорий, он указал, что зернохранилища сейчас скрыла вода.

«Немногие суда в черноморских портах, которые поставляют зерно по всему миру, могут быть загружены», — заключил Макеев.

Удар по Каховской ГЭС украинские военные нанесли утром 6 июня. Верхняя часть станции оказалась разрушена. Из-за повреждения задвижек произошел неконтролируемый сброс воды.