Великобритания и США обсуждают введение дополнительных антироссийских санкций «из-за нарушения запрета на применение химоружия». Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

В качестве «экстремального шага», по словам источников агентства, американский лидер Джо Байден может рассмотреть вопрос о введении ограничений в отношении российского госдолга.

При этом глава Белого дома, как утверждается, пойдет на это только если Россия «вновь нарушит запрет на применение химоружия». США, вероятно, сделают это в сотрудничестве с Европой, указано в материале.

В качестве другой меры, как уточнили источники, рассматривается перспектива введения санкций против «российских олигархов». Для этого Вашингтон может воспользоваться «актом Магнитского».

В Госдепе ранее озвучили условие, при котором Россия сможет избежать введения очередного пакета санкций. Для этого стране нужно задекларировать и уничтожить собственное химическое оружие. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что за процессом уничтожения химоружия должны наблюдать представители международного сообщества. Этот вопрос не входит в компетенцию Госдепа. Он напомнил, что Россия действует в рамках международных договоров и четко их соблюдает, в отличие от США.

По официальным данным, в 2017 году Россия уничтожила все образцы химического оружия. Однако в Госдепе считают, что РФ оставила часть веществ, хранение которых противоречит международному законодательству.