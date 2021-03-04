Ультиматум США по химоружию признали в Госдуме неприемлемым

За процессом уничтожения химоружия должны наблюдать представители международного сообщества. Этот вопрос не входит в компетенцию Госдепа США. Такое заявление в эфире ИА НСН сделал зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Абсолютно непонятные заявления. Мы по договорам плотно работали с ВОЗом, поэтому такие односторонние ультиматумы неприемлемы. Будем спокойно реагировать на это. Мало ли кто и что заявляет! Мы никому ничего не должны», — заявил он.

Чепа напомнил, что Россия действует в рамках международных договоров и четко их соблюдает, в отличие от США. По мнению зампредседателя комитета Госдумы, Вашингтон «некомпетентен и глуп» во всех отношениях. В течение последних восьми лет РФ приходится удивляться таким заявлениям от различных источников США.

«Это само говорит о профессионализме этих людей», — заключил Чепа.

По официальным данным, в 2017 году Россия уничтожила все образцы химического оружия. Однако в Госдепе считают, что РФ оставила часть веществ, хранение которых противоречит международному законодательству. Поэтому Америка призвала Москву уничтожить «необъявленную программу химического оружия». Тогда Россия избежит введения новых санкций.