Мир 16 августа 2023, 21:50 Британия и Шотландия встретятся в суде из-за закона о смене пола Sky News: Великобритания и Шотландия будут судиться из-за закона о смене пола Unsplash

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Представителям правительства Великобритании и Шотландии предстоит встретиться в суде. Предметом спора стал законопроект о смене пола, сообщил телеканал Sky News.

«Шотландское правительство направится в суд в сентябре, чтобы оспорить решение Вестминстера (британского парламента — прим. ред.) заблокировать законопроект о гендерном признании», — заявили журналисты.

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В ходе заседания стороны представят доводы в защиту своих позиций. Слушание назначили на 19 сентября.

Шотландский парламент принял законопроект, согласно которому пол можно сменить в документах с 18 до 16 лет. Однако британские власти заблокировали эту инициативу. После этого Шотландия выразила намерение оспорить это решение через суд.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому менять пол человека в стране можно только по медицинским показателям.