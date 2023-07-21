Мир 21 июля 2023, 21:50 Британия дважды по ошибке ввела санкции против журналиста Красовского Британские власти дважды по ошибке внесли в санкционный список журналиста Красовского РИА «Новости»

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Британия дважды из-за ошибки внесла в санкционный список российского журналиста Антона Красовского. Впоследствии документ был исправлен и журналист остался упомянут в нем один раз, написал ТАСС.

«21 июля 2023 года МИД обновил британский санкционный список. Была удалена повторяющаяся запись из сводного списка. Первоначальный фигурант (Антон Вячеславович Красовский, ID: 14715) остается в общем списке и по-прежнему подлежит трастовым санкциям и санкциям в виде заморозки активов», — сказано в пояснении к документу.

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Санкции против Красовского были уже введены 15 марта прошлого года. Ему запретили въезд в Британию. По мнению британских властей, журналист, «будучи известным тележурналистом в России, обеспечивал поддержку и продвигал действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Ранее сообщалось, что британские власти внесли изменения в антироссийский санкционный список и добавили в него 14 позиций. В частности, под ограничения попали министр культуры Ольга Любимова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.