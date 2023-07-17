Мир 17 июля 2023, 13:42 Санкционный список Британии против России расширили на 14 позиций Правительство Великобритании расширило антироссийский санкционный список РИА «Новости»

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Власти Великобритании внесли изменения в антироссийский санкционный список, добавив в него 14 позиций. Среди подпавших под ограничения оказались, в частности, министр культуры Ольга Любимова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Также в список включили губернатора Камчатского края Владимира Солодова, главу Адыгеи Мурата Кумпилова, руководителя военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленару Иванову.

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Попали в перечень журналист Антон Красовский и политтехнолог Тимофей Сергейцев, глава отделения «Юнармии» в Севастополе Владимир Коваленко, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, советник главы Донецкой Народной Республики по правам детей Элеонора Федоренко, омбудсмен по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Ограничения также коснулись международного детского центра «Артек» в Крыму.