Мир 03 января 2023, 03:44 Британии предрекли сильнейший экономический спад среди стран G7 The Financial Times: Великобританию ждет сильнейшая рецессия среди стран G7 Unsplash

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Великобритания в 2023 году столкнется с наиболее сильной рецессией в экономике по сравнению с другими странами G7. Об этом сообщила газета The Financial Times.

Пандемия коронавируса и события на Украине вызовут в Великобритании инфляционный шок. После этого Банку Англии придется сохранять на высоком уровне ключевую ставку, а правительство страны решится на жесткую фискальную политику. По оценке экономистов, британский ВВП продолжит свое падение в наступившем году.

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Эта ситуация скажется на реальном уровне доходов домохозяйств в Великобритании, которые уже страдают от роста цен на продукты и электроэнергию. По мнению аналитиков, для потребителей 2023 год в королевстве будет «жестким, суровым, несчастным или ужасным». Согласно данным аналитической компании Consensus Economics, в 2023 году ВВП Великобритании сократится на 1%.

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Издание напомнило, что отсутствие достаточного числа газовых хранилищ вызвало резкий рост цен на энергоносители в королевстве. При этом проблемы Великобритании усугубляются еще и неопределенностью на рынке труда.

Ранее британские журналисты предупредили, что премьер-министр страны Риши Сунак рискует столкнуться с серьезными проблемами после слов о намерении продолжать масштабную поддержку Украины.