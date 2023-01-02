Мир 02 января 2023, 10:48 Премьера Британии предупредили о внутренних проблемах из-за поддержки Украины Daily Mail: премьера Британии Сунака предупредили о проблемах из-за поддержки Украины Официальный сайт Президента Украины

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует столкнуться с серьезными проблемами внутри страны после слов о намерении продолжать масштабную поддержку Украины. Об этом написало издание Daily Mail.

«Сунак столкнулся с кошмарной реальностью, несмотря на обещания построить государство, которым станут гордиться потомки», — отметили в статье.

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По мнению авторов материала, первым вызовом для политика станет высокая смертность в британских больницах.

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«Ему уже сообщали, что каждый день умирают до 500 пациентов больниц. Кроме того, в Британию со стороны Ла-Манша прибыли свыше 45 тысяч мигрантов, несмотря на планы властей предотвратить это», — уточнили в статье.

Журналисты напомнили Сунаку о тяжелой экономической обстановке в стране, кризисе стоимости жизни и высокой инфляции.

В новогоднем обращении британский премьер предупредил жителей страны, что из-за ситуации на Украине в 2023 году продолжится время трудностей. По его словам, в новом году Великобритания на международной арене покажет лучшее, что у нее есть, писали «Невские новости».