Британец выжил в Индии после укуса кобры, COVID-19, лихорадки денге и малярии

Поездка в Индию обернулась серьезным испытанием для британца Яна Джонса. Он заболел COVID-19, заразился лихорадкой денге и малярией. В довершение ко всему мужчину укусила ядовитая кобра.

В Великобритании Джонс работает в благотворительной организации, сообщило издание The Indian Express. В Индию он приехал, чтобы организовать работу социальной инициативы по поддержке традиционных ремесленников в штате Раджастхан.

Индийская черная королевская кобра укусила британца на прошлой неделе в деревне рядом с городом Джодхпур. После этого Джонс потерял остроту зрения и начал испытывать трудности при ходьбе. В клинике, где лежит мужчина, обещают, что со временем все эти симптомы исчезнут.

Доктор Абишек Татер заметил, что сначала медики заподозрили у пациента повторное заражение кооронавирусом. COVID-19 Джонс переболел ранее. Однако результат теста оказался отрицательным.

Близкие Джонса объявили о сборе средств на его лечение. К настоящему моменту им удалось собрать свыше 12 тысяч футов стерлингов.

Сын уроженца острова Уайт назвал Яна Джонса настоящим бойцом, который за время поездки перенес не только коронавирус, но и лихорадку денге и малярию. Сам мужчина предположил, что до сих пор жив только благодаря своему доброму сердцу.