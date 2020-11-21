Жители разных стран дали туристам забавные советы для безопасных путешествий

Несмотря на то, что большинство границ остается закрытыми, люди продолжают мечтать о путешествиях. Тем временем жители нескольких стран стали рассказывать в соцсетях, что туристам нельзя делать на их родине.

«Не подходи к крокодилам, не беспокой змей, не пытайся съесть австралийскую вдову. Лучше вообще ничего не трогать. Все, что есть в Австралии, хочет тебя убить», — написала жительница Австралии в Reddit.

Мужчина, проживающий в американском штате Юта посоветовал не рисовать и не делать разные надписи на скалах. По его мнению, они не для этого формировались тысячи лет. Тем, кто собрался в Великобританию, нужно запомнить, что нельзя говорить британцам о любви к Лондону, потому что не все люди в нем живут. А еще с британцами нельзя спорить о способах заваривать чай — они лучше знают.

Жители Голландии попросили туристов не гулять по велодорожкам без велосипеда. А немцы попросили не делать селфи в местах концентрационных лагерей.

«Любой, кто подойдет и спросит у нас дорогу на немецком языке, сделает наш день», — написал пользователь под ником MomoLittle.

Журнала National Geographic составил список лучших стран для путешествий в 2021 году. В него вошли: Великобритания, Шотландия, Финляндия, Греция, Дания и другие.