Мир 24 февраля 2024, 16:43 Британец нашел 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны Daily Mail: британец нашел 500-килограммовую бомбу времен ВОВ у себя на участке Bodo Marks/dpa/globallookpress

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Британец обнаружил 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, выполняя строительные работы на земельном участке возле нового дома дочери. Об этом 57-летний мужчина рассказал Daily Mail.

Когда он копал траншею под фундамент пристройки, лопата ударилась обо что-то металлическое. Поначалу мужчина решил, что это металлолом или старый бойлер. Что это на самом деле, стало ясно спустя несколько дней дождей, которые размыли почву в траншее вокруг снаряда. Британец немедленно вызвал полицию.

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Правоохранители, по его словам, приехали уже через пять минут и начали работу по безопасному извлечению бомбы. На время них 10 тысяч местных жителей попросили эвакуироваться или не выходить из дома. Бомбу достали и увезли. Ее погрузят на глубину 14 метров и обезвредят контролируемым взрывом.

Ранее СМИ писали, что муж беременной пассажирки, летевшей в Таджикистан, соврал о том, что в ее багаже бомба, поскольку поругался с ней. Сообщение получили сотрудники аэропорта Пулково. Пассажиров эвакуировали, самолет осмотрели, ничего подозрительного не обнаружилось. Рейс в итоге задержали на шесть часов.