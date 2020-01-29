Брилев: Россия всегда будет иметь собственный взгляд на историю

Брилев отметил, что Россия стала единственной империей, которая смогла сохранить себя в современном мире. Эксперт напомнил, что нынешняя протяженность страны больше, чем у Российской империи.

По словам ведущего, современное мифотворчество и мифотворчество времен Великой Отечественной войны имеют много общего.

Напомним, в ходе визита в Польшу украинский лидер Владимир Зеленский назвал СССР одним из зачинщиков Второй мировой войны. По словам президента Украины, польский народ стал жертвой «сговора тоталитарных режимов». В результате этого, заявил Зеленский, развернулась война, «запустили смертоносный маховик Холокоста».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Польшу освободила от нацистов Советская армия, а затем восстанавливала разрушенное ими.