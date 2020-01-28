Президент Украины Владимир Зеленский произнес фразу, которая прозвучала как обвинение Советского Союза в Холокосте и начале Второй мировой войны. Это произошло 27 января в Польше на мероприятии в честь годовщины освобождения Освенцима. Кстати, само освобождение лагеря смерти от немцев, по мнению украинского лидера, — заслуга исключительно украинских солдат. В Сети высказывания Зеленского вызвали волну споров и весьма категоричных высказываний.

В Польше украинский президент встретился с выжившими из числа тех, кто когда-то находился в Освенциме. Зеленский заявил: в геноциде евреев во время Второй мировой войны виноваты «оба тоталитарных режима». Он имел ввиду Германию и Советский Союз.

Народный депутат партии «Слуга народа» Макс Бужанский предложил обвинять СССР и в других исторических событиях. Например, в разделе Чехословакии или в Мюнхенском сговоре. Также он выступил с идеей в очередной раз переписать историю и к виновникам начала войны добавить Словакию. Бужанский согласился с политологом Денисом Гороховским, предположившим, что категорическое высказывание президента подорвет его рейтинг.

Источник фото: скриншот канала Telegram / Макс Бужанский

Источник фото: скриншот канала Telegram / Макс Бужанский

По мнению украинского журналиста Юрия Ткачева, Зеленский всего лишь озвучил известные исторические факты.

«Конечно, именно „сговор тоталитарных режимов“ СССР и Германии дал старт Второй Мировой войне. Не Мюнхенский сговор (кстати, Польша в свое время отлично поучаствовала с Германией в распиле Чехословакии). Не отказ Англии и Франции подписать антигитлеровский пакт. Не тот факт, что Англия и Франция кинули Польшу, никак не придя ей на помощь, ограничившись лишь формальным объявлением войны, потому что надеялись, что, победив ее, Гитлер все-таки нападет на СССР (ради чего все это и затевалось). Нет, во всем, конечно, виноват СССР», — саркастически заметил Ткачев.

Источник фото: скриншот канала Telegram / Юрий Ткачев

Журналист назвал Владимира Зеленского «типичным политическим украинцем», который занимается решением «типичных для политических украинцев задач».

Еще один представитель СМИ Дмитрий Василец на своей странице в Facebook предположил, что президент занялся «переписыванием нашей героической истории», но делает это «тупо и топорно». Единомышленником Зеленского он назвал главу Польши Анджея Дуду. При этом президент Украины, стремясь «играть» в «анти-Россию», забыл о собственном деде, который был солдатом Красной Армии, а также «наплевал… на свою совесть». Кстати, к середине ночи 28 января длинного поста на странице, которую в соцсети ведет Дмитрий Василец, уже не оказалось.

О «корнях» Зеленского напомнил и политолог, Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. Он подчеркнул, что выступление украинского президента даже не удосужились адаптировать с учетом того, что глава государства — внук ветерана войны.

Русофобская речь Зеленским помогла ему в третий раз за неделю выставить себя человеком недалекого ума, считает эксперт. И называет его речь провалом спичрайтеров.

«Использовали речь то ли Порошенко, то ли Яценюка», — написал Белашко в своем Facebook.

В годы Великой Отечественной войны дед Зеленского Семен Иванович командовал минометным взводом и стрелковой ротой. В 1944 году он подавил интенсивный огонь нацистов, отбил несколько вражеских атак за селом Александровка и занял трофейный склад, за что был награжден двумя орденами Красной Звезды. Информация о его подвиге хранится в базе «Память народа».