Мир 31 августа 2023, 01:10 Начало нового мирового порядка из-за расширения БРИКС предсказали в Британии UnHerd: в 2024 году БРИКС во главе с Россией изменит мировой порядок РИА «Новости»

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Уже со следующего года БРИКС будет играть ключевую роль в мире и начнет менять мировой порядок. Такое мнение выразил британский журналист Томас Фаци в интернет-издании UnHerd.

По мнению обозревателя, следующий год станет решающим для БРИКС и всего мира. Перемены будут связаны не только с тем, что в состав организации войдут шесть новых членов, но и с тем, что председательство в ней перейдет к России.

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«Другими словами, страна, вовлеченная де-факто в военную конфронтацию с Западом — при условии, что украинский конфликт все еще будет продолжаться — будет представлять организацию, охватывающую половину человечества», — отметил Томас Фаци.

Журналист уверен, эта ситуация сделает неизбежным формирование нового мирового порядка.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение БРИКС повышает риск появления нового миропорядка, альтернативного тому, который существует сейчас.