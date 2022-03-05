«Брендам важен оборот». Россиян призвали не отчаиваться из-за ухода компаний с рынка

Ни один из крупных международных брендов, заявивших о приостановлении деятельности в России, не ушел с рынка навсегда, так как им важен оборот. Об этом в эфире канала «360» заявил автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Он считает, что все крупные бренды, которые могли заявить о приостановлении работы в России, уже это сделали.

«Китайские бренды для России двери закрывать не будут. Нужно же понимать, что никто из крупных брендов не сказал об уходе с рынка, для них важна не выручка, а оборот», — заявил Кричевский.

Некоторые компании могут в ближайшее время вернуться на отечественный рынок, когда ситуация немного стабилизируется.

«Тот же Samsung будет пытаться эту историю обойти, для них Россия — большой рынок сбыта. Маловероятно, что мы увидим еще нечто глобальное, дальше уже некуда», — заключил экономист.

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине с целью демилитаризации соседней страны. После этого западные страны ввели масштабные санкции в отношении РФ, а международные бренды стали заявлять о приостановлении деятельности в России.