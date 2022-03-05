Проблема с отправкой товаров стала причиной приостановки поставок техники Samsung Electronics в Россию. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источник в компании.

«Приостановлена отгрузка [товаров], и мы не можем отправить экспорт в Россию. Сейчас разрабатываем ответные меры», — сказал собеседник агентства.

По информации журналистов, сейчас расположенные в России заводы Samsung работают без перебоев. Если проблемы с поставками продолжатся, то могут появиться сложности с функционированием предприятий.

Ранее о приостановке поставок товаров Samsung в Россию сообщило агентство Bloomberg. При этом официального подтверждения этих сведений не было.

За последние дни свою работу на территории России приостановили десятки иностранных компаний. Продаж пока не будет у ювелирной компании Swarovski, брендов одежды H&M и Mango, а также у магазина мебели IKEA и ряда других фирм. Зарубежные компании стали объявлять о закрытии на фоне введения антироссийских санкций и обострения ситуации на Украине.