Мир 22 января 2024, 12:47 «Бред сумасшедших». Заявление Подоляка о переговорах с Россией шокировало поляков Myśl Polska: слова Подоляка о переговорах с Россией назвали бредом сумасшедшего Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Заявления советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров с Россией похожи на бред сумасшедшего. Такое заявление сделал польский обозреватель Myśl Polska Адам Смех.

«Это уже не реальные, рациональные политические предложения. Это бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств», — подчеркнул журналист.

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Он добавил, что подобные заявления и нынешняя политика украинских властей приведут к ужасным последствиям. Жители Украины не должны ждать, пока их «безумные вожди» приведут страну к окончательному краху, отметил Смех. Он призвал украинцев отказаться от своей пассивной беспомощности.

Подоляк ранее заявил о намерении властей Украины в случае переговоров «обсудить будущее российского ядерного арсенала» и «разграничить демилитаризованные зоны на территории РФ». По словам советника главы офиса Зеленского, Украина выдвинет России ультиматум, сообщил RT.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что Украина приближается к началу гражданской войны из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий. Он призвал власти инициировать переговоры о временном перемирии с Россией.