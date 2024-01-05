Мир 05 января 2024, 22:00 Украину призвали к переговорам из-за угрозы гражданской войны Соскин: Украине нужны переговоры с Россией из-за угрозы гражданской войны Министерство обороны Украины

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Украина приближается к началу гражданской войны из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, киевский режим должен в срочном порядке отменить военное положение и инициировать переговоры о прекращении огня и временном перемирии с Россией.

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«Это главные задачи, которые сейчас стоят перед Украиной. Если их не реализовывать, будет полный крах государства и на поле боя, будет гражданская война», — сказал Соскин.

Бывший советник обвинил власти страны в некомпетентности, ведь они не могут проводить разумную политику ни в одной из сфер. Кроме того, главком ВСУ Валерий Залужный своими заявлениями о необходимости мобилизации полумиллиона человек загонит Украину в еще больший тупик.

Накануне советник офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится на переговоры с Россией, а объявит ей ультимативные требования.