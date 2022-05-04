Бразилия отказалась принимать наблюдателей от ЕС на президентских выборах

Евросоюз на согласовал с Бразилией условия работы своей миссии наблюдателей на предстоящих в октябре выборах президента страны. В результате миссия не будет принимать в них участия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Верховный избирательный суд южноамериканской страны (TSE).

«В ходе предварительных переговоров с представителями Европейского Союза TSE констатировал несоблюдение всех необходимых условий для того, чтобы всесторонняя миссия по наблюдению за выборами <…> была жизнеспособной», — сказано в сообщении организующего выборы суда.

В документе также говорится, что в случае потребности и интереса каждой из сторон, участие членов Евросоюза в избирательном процессе могут организовать «в ограниченном формате технического характера».

В качестве наблюдателей на выборах президента Бразилии в октябре будут миссии Организации американских государств, парламента МЕРКОСУР и избирательной сети Сообщества португалоязычных стран. Сейчас ведутся переговоры с Центром Картера и Международным фондом избирательных систем Ifes из США, а также с представителями Межамериканского союза избирательных организаций Uniore.

Ранее сообщалось, что в Бразилии отменяют режим ЧС в сфере здравоохранения, который был введен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Однако эти действия не означают, что страна полностью справилась с ковидом. Борьба по-прежнему будет продолжаться.