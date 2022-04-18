Власти Бразилии решили отменить режим ЧС, введенный из-за пандемии

В Бразилии отменяют режим ЧС в сфере здравоохранения, который был введен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова главы Минздрава страны Марсела Кейроги.

«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации… были созданы условия для того, чтобы сегодня объявить об окончании режима ЧС в сфере здравоохранения в общенациональном масштабе», — процитировал RT сообщение.

Однако, как пояснил министр, эти действия не означают, что страна полностью справилась с коронавирусом. Борьба по-прежнему будет продолжаться.