Братские отношения стран Европы с Россией забыты, преданы и проданы

Решение Болгарии, Черногории и Северной Македонии не пропускать самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию связано с тем, что эти страны предали и забыли свои братские узы с Россией. Власти этих стран работают по приказу США, заявил политолог Юрий Светов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Надо нам в XX веке уже отрешаться от иллюзий, от слов про «братушек» и так далее. Все это давно забыто, предано и продано. Давайте вспомним ситуацию с Болгарией. Не буду говорить, как мы их освобождали дважды.

Вспомним историю с «Южным потоком». Они могли получать газ из России, стать хабом, зарабатывать деньги <…> На них чуть надавили — они отказались. Сейчас кто первым отказался оплачивать газ в рублях и остался без него? Болгария. Теперь они присоединяются к этой истории. Мне кажется, тут иезуитство присутствует.

Поставить на правильную сторону истории

Те страны, с которыми, как мы считали, у нас традиционно добрые отношения, не пропускают самолет Сергея Лаврова — Болгария и Черногория. В этом есть добавочная прелесть этой штуки. Второе обстоятельство — прессинг на Сербию, главным объектом является она.

На нее давят в ООН, президент Вучич признавался, что такого никогда не было.

Сейчас Сербию хотят поставить на «правильную сторону» истории

Это та самая замечательна фраза, озвученная Байденом в начале спецоперации, о том, что все должны стоять на «правильной стороне».

Источник фото: телеканал «360»

Заметьте, речь постоянно идет не о законах, об уставе ООН <…> Все время говорят, что русские пытаются нарушить установленные правила. Для них эти правила удобные, почему мы не хотим им подчиняться? Ладно, мы уже отрезанный ломоть.

Запад хочет подчинить Сербию

А Сербия должна подчиняться, вот на нее и давят. Я тоже бывал в Черногории, но кто выбрал это правительство страны? Все эти истории, попытки сделать их церковь независимой от сербской <…> Вот по кусочку отколупывают от связей с Сербией Черногорию.

Источник фото: пресс-служба МИД РФ

О том, что в Черногории все хотят дружить с Россией, я бы не стал говорить. А истории с Дерипаской, который вкладывался и поднимал экономику? Что с ним сделали? Выставили оттуда. Таковы реалии современного мира.

Власти работают на США

Мы видим политиков во всех странах Европы, которые избраны демократическим путем, но работают по приказам Вашингтона. Есть только один политик — президент Виктор Орбан, который сказал, что он не на стороне России или Украины, а на стороне Венгрии.