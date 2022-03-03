«Брак без любви, по расчету». Взаимодействие России с Китаем не будет стратегически очень плотным

Возможное сотрудничество России и Китая не будет стратегически очень плотным, потому что технологически РФ ничего не может предложить. Об этом в эфире канала «360» рассказал независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

«Наше взаимодействие с Китаем не будет стратегически очень плотным, у нас не будет совместной инфраструктуры, только торговые отношения. Это как брак без любви, по расчету. Мы им неинтересны в области технологий. У Китая со всеми так — с Индией и Вьетнамом», — заявил Адамидов.

Ранее Китай выступил против отключения российских банков от международной банковской системы SWIFT.

Также официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о намерении республики содействовать достижению договоренностей между Россией и Украиной.