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    03 марта 2022, 14:34

    «Брак без любви, по расчету». Взаимодействие России с Китаем не будет стратегически очень плотным

    Экономист Адамидов: взаимодействие России с Китаем не будет стратегически очень плотным

    Максим Зинкин

    Возможное сотрудничество России и Китая не будет стратегически очень плотным, потому что технологически РФ ничего не может предложить. Об этом в эфире канала «360» рассказал независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

    «Брак без любви, по расчету». Взаимодействие России с Китаем не будет стратегически очень плотным

    «Наше взаимодействие с Китаем не будет стратегически очень плотным, у нас не будет совместной инфраструктуры, только торговые отношения. Это как брак без любви, по расчету. Мы им неинтересны в области технологий. У Китая со всеми так — с Индией и Вьетнамом», — заявил Адамидов.

    Ранее Китай выступил против отключения российских банков от международной банковской системы SWIFT.

    Также официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о намерении республики содействовать достижению договоренностей между Россией и Украиной.