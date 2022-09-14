«Боже, ненавижу!». Потекшая ручка вывела Карла III из душевного равновесия | 360°

Мир 14 сентября 2022, 08:28 Поделиться Telegram

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Viber «Боже, ненавижу!». Потекшая ручка вывела Карла III из душевного равновесия Sky News: король Британии Карл III выругался из-за испачкавшей его ручки РИА «Новости»

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Король Великобритании Карл III разгневался из-за испорченной ручки, которая испачкала его руку. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Король делал запись в журнале, находясь в резиденции в Северной Ирландии. В какой-то момент он написал неправильную дату и уточнил ее у помощников.

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После этого Карл III начал исправлять ошибку и потекшие чернила ручки испачкали монарха.

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«Боже, ненавижу! Каждый чертов раз! Ненавижу это проклятую штуку», — выругался король.

Карл III вместе с супругой Камиллой находится в Северной Ирландии, куда они прибыли накануне для встречи с политическим руководством страны.

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