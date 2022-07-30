Босфорский пролив полностью закрыли для судов

Босфорский пролив в Турции закрыли для движения в обоих направлениях в связи с поломкой судна. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Корабль Sраrtа следовал из Египта в Болгарию, но застрял в водах Босфора. К нему на помощь были направлены для буксира. В настоящий момент ведутся ремонтные работы.

Ранее в Мармарисе произошел крупный пожар, огонь перекинулся с лесного массива на отель. В Сети появилось видео инцидента. К тушению огня привлечены самолеты и вертолеты, спецтехника на земле. При пожаре никто не пострадал.