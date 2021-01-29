Борца греко-римского стиля казнили в Иране за убийство в уличной драке

В Иране казнили борца греко-римского стиля Мехди Али Хоссейни за убийство. В его защиту выступал олимпийский чемпион 2012 года по греко-римской борьбе Хамид Сориян, но родственники погибшего не смогли простить спортсмена.

Казнь через повешение стало наказанием для 30-летнего борца за убийство в уличной массовой драке в 2015 году, сообщила Газета.ru.

Смертный приговор был вынесен Хоссейни, поскольку семья жертвы отказала ему в помиловании. к семье с просьбой проявить милосердие обращался золотой призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Азии Хамид Сориян.

В ответ на казнь Хоссейни (и десятки других казней, произошедших в Иране за последний месяц) Национальный совет сопротивления Ирана (НКРИ), как сообщил портал Bloodyelbow, призвала Организацию Объединенных Наций, Верховного комиссара ООН по правам человека и все государства-члены Европейского союза осудить Иран.

«Дело о вопиющих и систематических нарушениях прав человека в Иране должно быть передано в Совет Безопасности ООН, и лидеры этого режима должны быть привлечены к ответственности за четыре десятилетия преступлений против человечности», — говорится в сообщении НКРИ.

Международные правозащитные организации после казни борца пытаются надавить на Объединенный мир борьбы и Международный олимпийский комитет, требуя ввести санкции против Ирана и запретить им участвовать в международных соревнованиях по борьбе.

В сентябре 2020 года чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари был казнен за участие в протестах против экономической политики Ирана. За его освобождение выступали мировые представители борьбы и единоборств. Среди них был и президент UFC Дана Уайт. Бывший президент США Дональд Трамп также призвал Иран не казнить Афкари.