Мир 10 мая 2023, 10:54 Глава комитета НАТО рассказал о новых оборонных планах альянса против России Глава комитета Бауэр: у НАТО есть новые региональные оборонные планы против России РИА «Новости»

Читать 360tv в

У НАТО имеются новые региональные оборонные планы, направленные против «России и террористических групп», заявил глава Военного комитета альянса Роб Бауэр. По его словам, они включают в том числе развертывание еще больших сил блока по всей его территории, сообщил ТАСС.

С таким заявлением Бауэр выступил на открытии заседания начальников генеральных штабов НАТО. Встреча проходит в Брюсселе.

Реклама

«Сегодня мы будем изучать региональные, географически специализированные планы, которые определяют, как мы будем защищать ключевые зоны нашего альянса от двух угроз», — сказал он.

Эти угрозы, по его словам, перечислены в Стратегической концепции НАТО и включают Россию и террористические группы.

Бауэр добавил, что в рамках региональных планов, которые предусматривают необходимость развернуть большее количество сил НАТО с высоким уровнем готовности по всей территории альянса, важны также скорость и масштабирование.