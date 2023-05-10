10 мая 2023, 10:54
Глава комитета НАТО рассказал о новых оборонных планах альянса против России
Глава комитета Бауэр: у НАТО есть новые региональные оборонные планы против России
У НАТО имеются новые региональные оборонные планы, направленные против «России и террористических групп», заявил глава Военного комитета альянса Роб Бауэр. По его словам, они включают в том числе развертывание еще больших сил блока по всей его территории, сообщил ТАСС.
С таким заявлением Бауэр выступил на открытии заседания начальников генеральных штабов НАТО. Встреча проходит в Брюсселе.
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«Сегодня мы будем изучать региональные, географически специализированные планы, которые определяют, как мы будем защищать ключевые зоны нашего альянса от двух угроз», — сказал он.
Эти угрозы, по его словам, перечислены в Стратегической концепции НАТО и включают Россию и террористические группы.
Бауэр добавил, что в рамках региональных планов, которые предусматривают необходимость развернуть большее количество сил НАТО с высоким уровнем готовности по всей территории альянса, важны также скорость и масштабирование.
Россия
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