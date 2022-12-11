Мир 11 декабря 2022, 17:59 Боррель счел отказ Турции от антироссийских санкций поводом для беспокойства Глава дипломатии ЕС Боррель назвал углубление связей между Турцией и РФ тревожным РИА «Новости»

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель увидел повод для беспокойства в нежелании Турции присоединяться к антироссийской санкционной политике ЕС и укреплении экономического сотрудничества между странами. Выдержки из документа опубликовала медиагруппа Funke.

Глава евродипломатии подчеркнул, что такое положение вещей стало поводом для большой озабоченности. В документе отмечено, что Турция продолжает политику неприсоединения к ограничительным мерам стран Европы против России, вызывая такой позицией беспокойство у ЕС.

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Боррель обратил внимание, что страны ЕС и Турция входят в единый Таможенный союз, который предполагает свободное перемещение товаров «двойного назначения» для мирных и военных целей. ЕС опасается, что Турция найдет для России обходные пути.

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В воскресенье, 11 декабря, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону энергетическую безопасность и поставки продовольствия через зерновой коридор.