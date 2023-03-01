Мир 01 марта 2023, 23:43 Лидеров Евросоюза уличили в нежелании прекратить военный конфликт на Украине МИД Венгрии: лидеры стран ЕС не хотят прекращения военного конфликта на Украине РИА «Новости»

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Лидеры стран Евросоюза не желают добиваться остановки военного конфликта на Украине. Об этом рассказал государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер. Его слова привел ТАСС.

Венгерские дипломаты, по словам Менцера, предлагали включить в документы ЕС призыв к прекращению огня и началу мирных переговоров. Но руководители Евросоюза в Брюсселе отказались от этого.

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«Они ясно дали понять, что прекращение огня — красная линия, для них это неприемлемо», — сказал госсекретарь.

Позже, выступая в эфире телеканала М1, Менцер сообщил о попытках оказать давление на Венгрию, чтобы заставить страну поменять позицию в отношении ситуации на Украине и склонить ее к поставкам вооружения ВСУ.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин прокомментировал информацию о 17 черновиках соглашения, которые подготовили Россия и Украина после начала спецоперации. Он отметил, что в этом вопросе была проделана серьезная работа, и таких черновиков возможно даже больше указанного числа. Последний вариант от 15 апреля, который российская сторона направила украинским переговорщикам, так и остался без ответа, отметил Галузин.