Мир 17 апреля 2024, 01:48 Боррель признал, что Запад не может защитить Украину, как Израиль Боррель: Запад не может защитить Украину от беспилотников, как Израиль РИА «Новости»

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Запад не может оказать Украине такую же помощь в борьбе с беспилотниками, как Израилю. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозепп Боррель по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза. Его процитировало РИА «Новости».

Боррель отметил, что Иран проводил атаки над базами Франции, США, Великобритании и Иордании. Эти страны отреагировали в рамках самообороны.

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«На Украине нет этих баз. <…> Поэтому мы не можем оказывать такую же помощь: обстоятельства совершенно другие», — пояснил Боррель.

Евродипломат напомнил об израильском «Железном куполе», который защищает страну от внешних воздействий. Боррель заявил, что такую защиту невозможно построить на Украине, даже если бы у западных союзников были на это деньги.

Евросоюз не смог решить проблемы с поставкой боеприпасов Украине, отметил Боррель. ЕС придется сделать рывок в военной промышленности и вложить в этом много денег.