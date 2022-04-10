Боррель обсудит с Военным комитетом ЕС поставки оружия на Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита на Украину 8 и 9 апреля получил от нее «список вооружения», поставки которого намерен обсудить с Военным комитетом ЕС. Боррель планирует собрать комитет в ближайшие дни, сообщил он в интервью Corriere della Sera.

По мнению главы дипломатии Евросоюза, Украине нужно «предоставить то, в чем она нуждается». Доставку оружия нужно ускорить, поскольку оно «имеет решающее значение» в исходе конфликта.

«Мы создали подразделение, в которое вошли также украинские офицеры и сотрудники внешнеполитической службы ЕС, чтобы соотнести спрос с возможностями предложения. Нужно либо советское, либо простое в обращении оружие», — рассказал Жозеп Боррель.

Ранее он заявлял, что ЕС продолжит снабжать Украину оружием, поскольку ее поражение не выгодно Европе. Боррель написал в соцсетях, что «война должна быть выиграна на поле боя». Сенатор РФ от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что подобное заявление свидетельствует о «глубочайшем кризисе ЕС».