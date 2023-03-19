Мир 19 марта 2023, 03:09 Боррель назвал условия вступления в ЕС Сербии и Косова Боррель: нормализация отношений станет условием интеграции в ЕС Сербии и Косова Pixabay

Читать 360tv в

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель назвал главное условие для интеграции Сербии и Косова в Евросоюз. Это выполнение сторонами своих обязательств по нормализации отношений, сказал Боррель по итогам переговоров в Северной Македонии между лидерами обеих стран при посредничестве ЕС. Трансляцию заявления вела пресс-служба Еврокомиссии.

«Все, о чем стороны договорились: соглашение (достигнутое 27 февраля в Брюсселе) и каждое действие в рамках порядка его имплементации станут частью их пути в Европейский союз», — сообщил глава внешнеполитической службы союза.

Реклама

Он добавил, что начнет работу над включением указанных положений в официальные документы по переговорам о вступлении республик в ЕС немедленно. Боррель отметил, что страны не стали подписывать соглашение, хотя и согласились приступить к его реализации.

Реклама

Поэтому соглашение будет считаться одобренным «путем моего заявления», а не совместного заявления, подписанного всеми сторонами, как предполагалось изначально, добавил глава Евродипломатии. На вопросы журналистов Боррель отвечать отказался.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербское руководство и власти Косова смогли достичь договоренности сразу в нескольких пунктах реализации предложения Евросоюза по урегулированию.