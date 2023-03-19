Мир 19 марта 2023, 01:36 Сербия достигла соглашения с Косово по нескольким пунктам Вучич заявил о достижении соглашения Белградом и Приштиной по нескольким пунктам по Косову РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сербское руководство и власти Косова смогли достичь договоренности сразу в нескольких пунктах реализации предложения Евросоюза по урегулированию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова привело РИА «Новости».

Переговоры Вучича с премьером Косова Альбином Курти длились 12 часов. На них также присутствовал глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель и спецпредставитель по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в Охриде (Северная Македония).

Реклама

«Сегодня мы должны были договориться о плане реализации. <…> Важно сказать, что несколько этих пунктов, о которых мы договорились, станут частью рамок переговоров для обеих сторон, Белграда и Приштины», — сказал сербский лидер в разговоре с журналистами.

Реклама

Ранее президент Сербии Александр Вучич раскрыл содержание разговоров с лидерами европейских стран. По словам политика, они признали участие в конфликте на Украине, а также пообещали прекратить инвестировать и отозвать свой капитал, если Сербия не поддержит их позицию.