Боррель назвал условие для нормализации отношений ЕС и России

Отношения между Евросоюзом и Россией наладятся только при реализации минских соглашений. От них зависит и продолжительность антироссийских санкций.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель озвучил условия для нормализации российско-европейских отношений на пресс-конференции с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Его слова привело РИА «Новости».

«Я заверил премьер-министра (Украины — примеч. ред.), что ЕС поддерживает ее независимость и суверенитет, территориальную целостность в международно признанных границах», — подчеркнул Боррель.

Выполнение минских соглашений он обсуждал во время недавнего визита в Москву с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Дипломат сказал, что Евросоюз намерен и впредь содействовать «восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины». ЕС поддерживает «усилия в «нормандском формате», по трехсторонней контактной группе и в ОБСЕ.

На заседании Совбеза ООН 11 февраля постпред России при международной организации Василий Небензя подчеркнул, что «Киев до конца не выполнил ни единого своего обязательства по комплексу мер».

В ходе заседания Европарламента Жозеп Боррель заметил, что ЕС находится «на перепутье» в отношениях с Россией и призвал обсудить новые санкции в отношении страны.