Боррель заявил о перепутье в отношениях с Россией и о новых санкциях

Евросоюз находится «на перепутье» в отношениях с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании Европарламента. Он призвал обсудить новые санкции в отношении РФ.

По словам Борреля, ЕС «должен сохранять единство и решимость» в отношениях с российскими властями. При этом отметив необходимость сотрудничества в том, что касается европейских интересов.

«Россия остается нашим самым большим соседом. Мы должны определить modus vivendi (способ существования — ред.), который поможет избегать постоянной конфронтации», — сказал дипломат.

Совет министров ЕС, Европарламент и Еврокомиссия, продолжил он, должны проанализировать будущие шаги в отношениях с Россией.

«И да, эти шаги могут включать санкции. И я буду продвигать конкретные предложения, пользуясь своим правом инициативы», — заявил он.

Боррель добавил, что «усилия по сдерживанию должны включать в себя решительные действия против дезинформации, кибератак, других возможных гибридных вызовов».

Также Боррель призвал продолжать контакты с российским обществом и не поворачиваться к россиянам спиной.