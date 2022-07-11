Боррель заявил, что ЕС проигрывает в «битве нарративов» по ситуации на Украине

Позиция Евросоюза по спецоперации России на Украине является проигрышной. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Его слова процитировали на сайте ведомства.

Боррель рассказал об этом после встречи министров иностранных дел стран G20. По его словам, сейчас идет «глобальная битва нарративов» по спецоперации России на Украине. Он заявил, что позиция ЕС по этому вопросу не является преобладающей.

Также Боррель напомнил, что в марте 140 стран — членов Генеральной ассамблеи ООН одобрили резолюцию, которая осуждала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. С документом не согласилась только Россия.

Кроме того, позиция европейских государств по дальнейшему развитию событий различается. Часть государств, среди которых Боррель упомянул страны — участницы G7 и их сторонников, поддерживают усиление антироссийских санкций. Другие государства, по его словам, «часто придерживаются иной точки зрения».