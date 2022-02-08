Боррель: Евросоюз не считает, что Россия стремится захватить Украину

Россия не стремится захватить Украину, она только оказывает на нее давление ради пересмотра архитектуры безопасности в Европе. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он также отметил важность диалога с Россией и приветствовал визит французского президента в Москву.

«Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение», — сказал Боррель в ходе пресс-конференции в США, которую транслировала внешнеполитическая служба ЕС.

Он добавил, что Россия имеет озабоченности по безопасности, включая расширение НАТО. Эти озабоченности следует учитывать и следует о них говорить, считает дипломат. Он подчеркнул, что не верит в желание России напасть на Украину так, «как Гитлер напал на СССР в 1941 году». Из-за этого говорить о том, что сейчас в мире сложился самый критический момент со времен окончания Второй мировой войны неверно.

«Сейчас самый сложный момент с окончания холодной войны», — подчеркнул Боррель.

Дипломат напомнил, что страны Евросоюза, США и НАТО ведут с Россией «многоуровневый диалог». Ранее Боррель сравнил устойчивость России к санкциям с зависимостью ЕС от газа.