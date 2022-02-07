Боррель сравнил устойчивость России к санкциям с зависимостью ЕС от газа
Глава МИД ЕС Боррель: Россия стала устойчивее к санкциям больше, чем ЕС к зависим от газа
Вопрос энергетики остается самым важным в геополитике. В условиях высоких цен на газ и напряженных отношений с Россией Европе необходимо усилить быстрее переходить на использование безопасного топлива. Об этом в своем блоге в преддверии саммита Энергетического совета ЕС — США написал глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель.
Он отметил, что Россия увеличила свои золотовалютные резервы и укрепила свою устойчивость к новым экономическим санкциям больше, чем Европа повысила свою способность противостоять перебоям в поставках газа.
«Вместе с США и другими партнерами мы выступаем против использования энергоснабжения в качестве оружия и использования его в качестве геополитического рычага», — написал Боррель.
Он отметил, что за последний год цены на газ в Евросоюзе выросли почти в 10 раз, что сказывается на стоимости электроэнергии и общей инфляции. По его словам, если рост цен продолжится, то это повлияет на сроки восстановления экономики после пандемии.
«Выходом из ситуации остается «зеленый курс» и переход на чистые источники энергии, который мы хотим ускорить в свете чрезвычайной климатической ситуации, — заявил Баррель.
Он отметил, что переход не будет простым, но текущие события не должны сбивать Европу с этого пути.
Россия остается главным поставщиком газа для стран Евросоюза. Руководство сообщества уже не исключало, что введет санкции против энергетического сектора России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.