Борису Джонсону посоветовали следить за фигурой после его идеи сделать фото «круче Путина»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на проходящем в Германии саммите G7 предложил собравшимся снять одежду, чтобы показать, что «они круче Путина». Идею поддержал глава правительства Канады Джастин Трюдо, который вспомнил фото президента России верхом на лошади. Издание Daily Mail посвятило этому разговору материал, который собрал более трех тысяч комментариев.

Пользователи отметили, что британскому премьер-министру, прежде чем делать такие заявления, стоило бы позаботиться о своей фигуре.

«Лидеры G7 свели мировую политику к насмешкам уровня детской площадки. Это показывает, насколько они все бессильны. Возможно, Джонсону следовало потрясти своим моржовым животом, чтобы мы тут все тоже посмеялись», — написал один из пользователей.

Другой комментатор напомнил, что, в отличие от главы правительства Британии, президент России занимается спортом.

«Путин катается на лошадях, принимает ледяные ванны и сражается с бурыми медведями. Борис толстый и лжет своей стране», — подчеркнул он.

Заявление Джонсона и поддержавших его лидеров стран «семерки» сочли детскими.

«Глупые комментарии типа „нам нужно показать ему наши грудные мышцы“ — это то, чего я не ожидал от конференции G7. Ощущение, что собралась кучка малолетних», — подчеркнул читатель.

Другой комментатор отметил, что Джонсон оказался единственным человеком за столом с лишним весом.

«Джонсон — единственный из „семерки“, кто не держит себя в хорошей форме физически. Свидетельство его отсутствия дисциплины и планов на будущее для себя и страны», — подчеркнул автор.

Пользователи усомнились, что шутки политиков дойдут до президента России.

«Лидеры G7 сейчас выглядят отчаявшимися… Маленькие собачки лают на слона», — отметил комментатор.

Большая часть записей посвящена тому, что «семерке» вместо глупых шуток нужно заняться делом и вывести мир из кризиса, в котором он оказался.

«Им должно быть стыдно за свое поведение. Подумать только, эти люди управляют странами. Они слишком незрелы, даже чтобы открыть кран с водой», — написал один из читателей.

Лидеры стран G7 проводят встречу в альпийском замке Эльмау в Германии. Саммит продлится до 28 июня.