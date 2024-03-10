Мир 10 марта 2024, 04:40 Борис Джонсон тайно говорил с Мадуро о судьбе Украины Times: Борис Джонсон в феврале тайно обсудил с Мадуро украинский конфликт РИА «Новости»

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Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в феврале тайно приехал в Венесуэлу для переговоров с лидером государства Николасом Мадуро. Оба политика обсудили украинский конфликт, сообщило издание Times.

«Борис Джонсон в прошлом месяце тайно летал в Венесуэлу для неофициальных переговоров с ее авторитарным лидером Николасом Мадуро», — отметило издание.

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В разговоре они подняли темы украинского конфликта и опасений Запада насчет вероятных поставок оружия или оказания другой помощи России со стороны Венесуэлы. Также Джонсон обсудил условия нормализации отношений с Британией, которая не признает легитимность администрации Мадуро.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной сорвал Борис Джонсон по указанию США. По словам публициста, экс-премьера Британии специально отправили в Турцию для этой миссии.