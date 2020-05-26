Борис Джонсон рассказал о последствиях перенесенного им коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после того, как он переболел COVID-19, его зрение стало хуже.

«Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. Вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», — сказал британский премьер. Его слова приводит «Би-би-си».

О том, что Борис Джонсон подхватил коронавирус нового типа стало известно 27 марта. Спустя месяц британский премьер вернулся к исполнению должностных обязанностей. Политик проходил лечение в больнице Святого Томаса. Там Джонсон трое суток провел в реанимации. Его первым заявлением после выписки из больницы стало то, что страна уже прошла пик заболеваемости и начнет снимать введенные ограничения.

В середине мая британцы «потеряли» Бориса Джонсона. После того, как премьер-министр соединенного Королевства не появлялся на публике почти неделю, жители Британии начали в шутку публиковать ориентировки для поиска Бориса Джонсона.