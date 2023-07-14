Мир 14 июля 2023, 13:38 НАТО внес слова о приглашении Украины в альянс в итоговое заявление в последние часы перед саммитом Кулеба: приглашение Украины в НАТО внесли в коммюнике менее чем за 48 часов до саммита РИА «Новости»

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Североатлантический альянс до последнего не хотел вносить в коммюнике саммита в Вильнюсе слова о будущем приглашении Украины в альянс. Такую формулировку добавили менее чем за 48 часов до открытия, сообщил журналисту Вадиму Карпьяку министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Его процитировало РИА «Новости».

«По состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита, в тексте коммюнике вообще не должно было быть ни одного упоминания приглашения для Украины», — сказал он.

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Киевский режим, по словам Дмитрия Кулебы, надавил на своих союзников, в первую очередь США и Германию. Их убедили внести в итоговое заявление слово «приглашение» в той формулировке, которую позднее одобрили участники саммита НАТО в Вильнюсе.

Министр посчитал это успехом. Альянс, по его мнению, преодолел психологический барьер. Теперь страны увидели в Украине будущего члена НАТО, но побоялись торопить события.

На нежелание НАТО принимать Украину в свой состав повлияло неудачное контрнаступление, публичная критика президентом Владимиром Зеленским действий Запада и сила российской армии, сообщил «Царьград». Альянс решил свернуть «киевский проект» и перейти к переговорам с Россией и Китаем.