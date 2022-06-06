Борис Джонсон получил вотум доверия и остался на посту премьера Великобритании

Голосование по вотуму недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсон завершилось в его пользу. Премьера поддержали большинство парламентариев. Он сохранил свой пост.

За Джонсона отдали голоса 211 консерваторов, против высказались 148, сообщил телеканал BBC News. Результаты объявил председатель партийного «Комитета 1922 года» Грэм Брэди.

«Могу заявить, что парламентская партия доверяет премьер-министру», — подчеркнул он.

Борис Джонсон получил 58,8% поддержки от Консервативной партии, 41,2% выступили против нынешнего руководства.

Озвученные цифры, сказано в материале, превзошли все ожидания критиков британского премьера, несмотря на их проигрыш. Не исключено, что они сочтут это поражением в битве: сражение за отстранение Джонсона продолжится.

Британского премьера поддержали меньше парламентариев, чем Терезу Мэй. В 2018 году ей тоже выдвинули вотум недоверия: тогда за премьер-министра проголосовали 63%.