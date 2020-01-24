Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза. Он назвал это концом многолетних споров.

Глава правительства отметил, что подписание соглашения означает исполнение результатов референдума 2016 года, а также окончание затянувшихся споров. На мероприятии были представители Евросоюза и представители МИД Великобритании.

«Наконец, мы можем двигать вперед нашу страну, с правительством, сосредоточенным на обеспечении лучших социальных служб, больших возможностей и раскрытии потенциала каждого уголка нашего великолепного Соединенного Королевства, и одновременно строящим крепкие новые отношения с ЕС, основанные на дружбе и равенстве», — заявил премьер на церемонии подписания документа.

Ранее сообщалось, что за соглашение проголосовали 330 депутатов палаты общин британского парламента. Против высказалось на девять человек меньше. 32 парламентария от лейбористской партии воздержались от голосования.

При этом лидер британской оппозиции Джереми Корбин назвал документ «ужасной сделкой» из-за отменены положения, защищающие права трудящихся. Он также недоволен тем, что обрабатывающая промышленность и другие важные торговые отношения останутся без поддержки и защиты.